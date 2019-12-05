Іран таємно перекидає ракети в Ірак - NYT

Іран таємно перекидає балістичні ракети малої дальності в сусідній Ірак, які здатні досягти Єрусалима.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела серед представників розвідки США.

“За повідомленням американської розвідки та військових, Іран використав хаос (протести - ред.), що триває в Іраку, для створення прихованого арсеналу балістичних ракет малої дальності в Іраку, що є частиною розширення зусиль для залякування Близького Сходу та ствердження його сили”, - йдеться у повідомленні.

Про які саме типи озброєнь йдеться, не уточнюється. Але наголошується, що ракети малої дальності мають дальність трохи більше 965 км. Це означає, що у разі удару з околиць Багдада така ракета може досягти Єрусалима.

За інформацією видання, підконтрольні іранській владі "шиїтські формування" в Іраку допомагають таємно перекидати ракети на територію цієї країни.

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Як зазначається, нарощування Іраном зброї відбувається після того, як США відновили свою військову присутність на Близькому Сході, щоб протистояти загрозам американським інтересам, включаючи напади на нафтові танкери.

Ракети можуть не тільки бути загрозою для американських військових, але і для партнерів і союзників Америки, вважає розвідка США.

Таким чином, наявність ракет за межами країни "дає Тегерану багато переваг".