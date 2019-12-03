Протести в Ірані забрали щонайменше 208 життів за місяць

В Ірані за останній місяць кількість жертв так званих "бензинових протестів" становить щонайменше 208 людей.

Про це з посиланням на дані міжнародної правозахисної організації Amnesty International повідомляє DW.

Правозахисники заявляють, що на відеозаписах розгону демонстрантів зафіксована стрілянина по беззбройних людях.

За поки що не підтвердженими даними офіційних джерел, в країні заарештували понад тисячу осіб, серед них 180 так званих "підбурювачів" протестів, яким загрожує смертна кара.

Як зазначається, блокуючи мережу інтернет, Тегеран зробив все, аби інформація про протести, відповідні відео і фото побачили якомога менше людей в країні та за її межами.

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"Шокуюче число загиблих - це ще один доказ того, що іранські сили безпеки розпочали жахливу масову різанину", - йдеться у доповіді правозахисників. Представники Amnesty International закликають притягнути до відповідальності винних за таке "криваве свавілля".

Як повідомлялося, протести в Ірані проти підвищення цін на пальне й нормування продажу пального населенню за пільговою ціною розпочалися 15 листопада. 19 листопада в ООН висловили занепокоєння через "значну кількість загиблих" унаслідок застосування силовиками та поліцією бойових набоїв проти мітингувальників.

Фото: Dpa