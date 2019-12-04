Експрезиденту Вірменії Саргсяну висунули обвинувачення у корупції

Колишньому президенту Вірменії Сержу Саргсяну висунуто обвинувачення в привласненні або розтраті в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє ARMENPRESS.

"В рамках розслідуваної Спеціальною слідчою службою Вірменії кримінальної справи колишньому президенту Вірменії Сержу Саргсяну висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 38-179 Кримінального кодексу Вірменії - привласнення або розтрата в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, Саргсян, будучи на посаді президента Вірменії, організував розтрату 489 млн 160 тис. 310 драмів (24,5 млн гривень) державних коштів.

Відносно Саргсяна як запобіжний захів було обрано підписку про невиїзд.

Як повідомлялося, 30 квітня Генпрокуратура Вірменії опублікувала обвинувальний висновок у справі, фігурантами якої є колишній президент країни Роберт Кочарян і ряд колишніх високопоставлених чиновників країни.

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Кочаряну було висунуто обвинувачення в поваленні конституційного ладу. Екс-президент також обвинувачується в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

Кримінальна справа стосується подій 2008 року, коли Кочарян залишав президентський пост і готувався передати повноваження Сержу Саргсяну, який переміг на виборах. Незгодні з результатами голосування прихильники кандидата в президенти Левона Тер-Петросяна організували акції протесту. 1 березня 2008 року влада Вірменії розігнала учасників багатотисячної акції. В ході заворушень загинуло 10 людей, понад 250 дістали поранення.