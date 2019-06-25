Суд у Вірменії постановив знову заарештувати експрезидента Кочаряна

Апеляційний суд Вірменії скасував рішення про звільнення з-під варти колишнього президента Роберта Кочаряна, якого звинувачують у поваленні конституційного ладу в ході протестів у Єревані в 2008 році.

Про це повідомляє News.am.

"Повернувшись з нарадчої кімнати, суддя Апеляційного кримінального суду Армен Данієлян виніс рішення задовольнити клопотання прокуратури і представників потерпілих. При цьому Армен Данієлян скасував рішення судді суду першої інстанції Давида Григоряна від 18 травня (про звільнення Кочаряна з-під варти - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Відповідно, скасовано поруку за другого президента Роберта Кочаряна, як запобіжний захід йому обрано арешт. Виплачені кошти мають бути повернуті поручителям.

Одночасно суддя скасував рішення суду від 20 травня про передачу справи до Конституційного суду і постановив повернути справу до першої інстанції.

Роберт Кочарян і його адвокат не були присутні на оголошенні рішення. На заклик адвокатів прихильники Кочаряна утрималися від акції протесту перед будівлею суду.

Як відомо, 30 квітня Генпрокуратура Вірменії опублікувала обвинувальний висновок у справі, фігурантами якої є Роберт Кочарян і ряд колишніх високопоставлених чиновників країни.

Кримінальна справа стосується подій 2008 року, коли Кочарян залишав президентську посаду і готувався передати повноваження Сержу Саргсяну, який переміг на виборах. Незгодні з результатами голосування прихильники кандидата в президенти Левона Тер-Петросяна організували акції протесту. 1 березня 2008 року влада Вірменії розігнала учасників багатотисячної акції. Під час заворушень загинули 10 людей, більш як 250 отримали поранення.

Суд загальної юрисдикції Єревану постановив звільнити з-під арешту Кочаряна під особисту поруку чинного і колишнього очільників невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) Бако Саакяна і Аркадія Гукасяна. Вони також внесли заставу в розмірі 1 млн драмів ($2000).