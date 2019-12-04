Туреччина депортувала 59 іноземних терористів

З 11 листопада – початку депортації з Туреччини громадян іноземних держав, яких визнано терористами, - до США, країн ЄС та інших країн було депортовано 59 осіб.

Про це повідомив заступник міністр внутрішніх справ Туреччини Ісмаїл Чатакли, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми депортуємо їх усіх. У цьому немає жодних вагань. Постійно йде робота над цим питанням. З 11 листопада по сьогодні депортовано 59 іноземних терористів», - сказав Чатакли.

Він уточнив, що 26 із них були відправлені до США та країн ЄС, 33 - до інших країн, ще 12 будуть депортовані найближчим часом.

За словами заступника міністра, у листопаді 2019 року було проведено 8 тис. 409 операцій всередині країни.

Як відомо, раніше в Анкарі заявили, що не мають наміру утримувати на своїй території іноземних громадян, які є бойовиками терористичних організацій, зокрема ІДІЛ. У турецьких в'язницях утримуються більше тисячі прихильників ІДІЛ, в ході військової операції Туреччини в Сирії було затримано 287 бойовиків.

Фото: AA