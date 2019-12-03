Трамп — Макрону: Ніхто не потребує НАТО більше, ніж Франція

Президент США Дональд Трамп вважає, що жодна з країн-членів НАТО не потребує Альянсу більше, ніж Франція.

Таким чином глава Білого дому прокоментував слова президента Франції Емманюеля Макрона про "смерть мозку" НАТО, повідомляє Daily Mail.

"Я чув, що президент Макрон заявив про "смерть мозку" НАТО. Я думаю, що це дуже образливо для багатьох різних сил… Ніхто не потребує НАТО більше, ніж Франція", - заявив Трамп на полях чергового саміту Альянсу у Лондоні.

За його словами, це дуже небезпечна заява.

Він також додав, що США "найменше виграють" від організації.

"Нам це приносить найменшу користь. Ми допомагаємо Європі. Європа об'єднується, коли йде проти спільного ворога...", - сказав Трамп, ймовірно, маючи на увазі Росію.

Як повідомляв Укрінформ, президент Франції Макрон на початку листопада в інтерв’ю The Economist заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО. Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині переживає "смерть мозку".

Раніше Макрон неодноразово заявляв, що пріоритетом для Франції є будівництво єдиної європейської оборони при співпраці з НАТО.

Як повідомлялося, черговий саміт НАТО відбудеться в Лондоні 3-4 грудня.

Фото: The White House