МЗС Франції викликало "на килим" турецького посла через слова Ердогана

До Міністерства закордонних справ Франції було викликано турецького посла для пояснень через образливе висловлювання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про французького президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє Le Monde.

"До Міністерства закордонних справ Франції викликали посла Туреччини після того, як турецький президент Реджеп Таїп Ердоган порадив французькому президентові Еммануелю Макрону "перевірити голову", - йдеться в повідомленні.

У адміністрації французького президента відреагували на вислів Ердогана наступним чином: "Прояснімо: це не заява, це образа".

На початку місяця Еммануель Макрон заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по Північноатлантичному альянсу і має вже починати думати про себе як про "геополітичну силу", адже, мовляв "НАТО нині переживає смерть мозку".

У відповідь на ці слова французького президента Ердоган заявив: "Звертаюся до президента Франції і скажу те ж саме на саміті НАТО. Макрон повинен перевірити власну голову, перш ніж оголошувати "смерть мозку" НАТО. Тому що ці твердження підходять лише для тих, хто переніс смерть мозку. Ви навіть не платите гроші, які потрібно заплатити НАТО".

Фото: AA