Імпічмент Трампа: сьогодні оприлюднять доповідь комітету з розвідки

Доповідь комітету з розвідки Палати представників Конгресу США за результатами розслідування в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа оприлюднять у вівторок, 3 грудня.

Про це 2 грудня ввечері заявив голова комітету Адам Шифф в ефірі телеканалу MSNBC.

"Ми вносимо останні штрихи в доповідь, яку оприлюднять завтра (у вівторок, 3 грудня – ред.)", - сказав Шифф.

За його словами, також 3 грудня в комітеті буде проведено голосування щодо передачі доповіді в юридичний комітет нижньої палати Конгресу США.

"Це не означає, що наша робота завершена. Поки юридичний комітет буде робити свою роботу, ми продовжимо проводити розслідування, відправляти судові повістки, виявляти нові факти", – сказав Шифф.

Він наголосив, що "вже є неспростовні докази" причетності Трампа до порушень, які тягнуть за собою імпічмент.

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Як повідомляв Укрінформ, республіканці з Палати представників оприлюднили звіт на 123 сторінках, у якому відкидають звинувачення демократів, що лежать в основі розслідування з імпічменту Трампа.