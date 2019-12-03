Імпічмент Трампа: сьогодні оприлюднять доповідь комітету з розвідки
Про це 2 грудня ввечері заявив голова комітету Адам Шифф в ефірі телеканалу MSNBC.
"Ми вносимо останні штрихи в доповідь, яку оприлюднять завтра (у вівторок, 3 грудня – ред.)", - сказав Шифф.
За його словами, також 3 грудня в комітеті буде проведено голосування щодо передачі доповіді в юридичний комітет нижньої палати Конгресу США.
"Це не означає, що наша робота завершена. Поки юридичний комітет буде робити свою роботу, ми продовжимо проводити розслідування, відправляти судові повістки, виявляти нові факти", – сказав Шифф.
Він наголосив, що "вже є неспростовні докази" причетності Трампа до порушень, які тягнуть за собою імпічмент.
Як повідомляв Укрінформ, республіканці з Палати представників оприлюднили звіт на 123 сторінках, у якому відкидають звинувачення демократів, що лежать в основі розслідування з імпічменту Трампа.