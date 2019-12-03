Чапутович: Росія не дає жодних сигналів, що хоче дотримуватися міжнародного права

Домовленість щодо проведення зустрічі у нормандському форматі 9 грудня у Парижі за участю президента РФ Путіна не означає перезавантаження відносин з Росією, оскільки Москва не дає чітких сигналів про бажання дотримуватися міжнародного права.

Про це 2 грудня у Празі під час зустрічі глав МЗС країн "Вишеградської групи" у коментарі РАР заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, інформує Wnp.pl.

"Росія не дає жодних чітких сигналів, що хоче дотримуватися міжнародного права", - заявив Чапутович.

Він наголосив, що проведення нормандської зустрічі 9 грудня за участю президентів України і Росії Володимира Зеленського і Путіна не означає автоматичного "ресету" (перезавантаження) у відносинах з РФ, а все залежатиме від перебігу переговорів.

Глави дипломатії "Вишеградської групи" обговорили у Празі європейські перспективи країн Західних Балкан. Міністри висловили солідарність з країнами Балканського півострова.

Під час зустрічі Чапутович, зокрема, назвав неприпустимим те, що деякі країни ЄС гальмують інтеграцію до Спільноти країн Західних Балкан.