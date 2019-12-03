Правозахисники заявляють про 15 загиблих від російських авіаударів у Сирії

Щонайменше 15 цивільних осіб були вбиті 2 грудня авіаударами, яких завдала сирійська та російська авіація у провінції Ідліб на північному заході Сирії.

Про це заявила «Сирійська обсерваторія прав людини», інформує "Радіо Свобода".

За даними організації,13 осіб загинули під час обстрілу ринку в місті Маарет-ан-Нуман, яке межує з Туреччиною та переважно утримується опозиційними силами. Ще 18 осіб зазнали поранень, більшість із них – у тяжкому стані.

Одна людина, за даними Обсерваторії, загинула у Саракебі у південно-східній частині Ідлібу, ще одна – у селищі Ас-Сарман поблизу Маарет-ан-Нумана.

Голова організації Рамі Абдель-Рахман додав, що російські літаки також завдали ударів по селищу Кфар-Сіджна на південь від міста Ідліб.

За даними «Сирійської обсерваторії з прав людини», близько 4 775 людей, з них 1 224 цивільних, загинули відтоді, як сирійський уряд розгорнув масштабну операцію проти повстанців у провінціях Хама та Ідліб у квітні 2019 року.

Фото: АА