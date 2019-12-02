НАТО має говорити з Росією про контроль над озброєннями — Столтенберг

НАТО має вести перемовини з Російською Федерацією у сфері контролю над озброєннями.

Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив у інтерв'ю програмі Tagesschau на телеканалі ARD напередодні саміту в Лондоні.

"Ми за переговори щодо контролю над озброєнням з Росією", - сказав генсек.

Він підтвердив, що політикою Альянсу щодо РФ залишається двосторонній підхід - стримування в поєднанні з діалогом. Росія є і залишиться найбільшим сусідом НАТО, з яким треба розмовляти та керувати вирішенням складних питань, зазначив Столтенберг.

За його словами, завдання Альянсу не провокувати конфлікт, а уникати його.

Генсек переконаний, що сьогодні роль НАТО важливіша, ніж будь-коли раніше. За його словами, зараз Альянс сильний, готовий до дій, життєво важливий для гарантування безпеки.

Водночас, Столтенберг визнав, що між союзниками по Альянсу виникають розбіжності, але так було завжди, і їх вдавалося подолати.

"Месиджем Лондона (ідеться про майбутній саміт НАТО - ред.) має бути те, що, незважаючи на розбіжності між нами з питань торгівлі, змін клімату, угоди з Іраном чи, останнім часом, ситуації на північному сході Сирії, ми твердо стоїмо на спільних позиціях", - сказав генсек.

Він також наголосив, що Стаття 5 Вашингтонського договору, в якій закріплено принцип колективної оборони, є "серцем НАТО".

"І поки потенційні вороги знають, що за нападом на союзника буде реакція Альянсу, жоден противник не нападе на нас", - переконаний Столтенберг.

Він висловив упевнененість, що всі глави держав та урядів країн-членів НАТО, включно з президентом Франції Емманюелем Макроном, який останнім часом критикував Альянс, на саміті в Лондоні підтвердять свою прихильність до спільної оборони.

Як повідомлялося, черговий саміт НАТО відбудеться в Лондоні 3-4 грудня.

Фото: НАТО