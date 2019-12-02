Росія запустила газопровід для поставок у Китай

Глави Росії та КНР у понеділок в режимі телемосту, який зв'язав Сочі, Пекін і компресорні станції в Росії і Китаї запустили поставки російського природного газу в Китай по газопроводу «Сила Сибіру».

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін у понеділок в режимі телемосту, який зв'язав Сочі, Пекін і компресорні станції в Росії і Китаї, дали старт поставок російського природного газу в Китай по "східному" маршруту», - йдеться в повідомленні

Договір купівлі-продажу російського газу через "Силу Сибіру" між Газпромом і Китайською національною нафтогазовою корпорацією (CNPC) було підписано у травні 2014 року терміном на 30 років. Він передбачає поставку в Китай до 38 млрд. куб. м газу на рік. На цей рівень поставки повинні вийти протягом п'яти років, а поки, на період нарощування поставок, обсяги обумовлені на рівні 5 млрд куб. м на 2020 року, 10 млрд кубометрів на 2021 і 15 млрд кубометрів на 2022 рік. Мінімальна контрактна кількість становить 85% від цих обсягів.

На першому етапі поставки газу через "Силу Сибіру" здійснюватимуться з Чаяндинського родовища, потім до газопроводу підключать Ковиктинське родовище. Будівництво першої ділянки газопроводу "Сила Сибіру" протяжністю близько 2160 км почалося у вересні 2014 року.

Повна довжина "Сили Сибіру" становить близько 3 тис. км. Магістраль транспортуватиме газ Іркутського і Якутського центрів газовидобування російським споживачам на Далекому Сході і в Китай. Траса газопроводу проходить по Іркутській області, республіці Саха (Якутія) і Амурській області.