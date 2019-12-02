У США розбився літак, є загиблі
Про це повідомляє CNN із посиланням на керівника пожежної служби міста.
“Унаслідок невдалої аварійної посадки у неділю вночі в Сан Антоніо загинуло троє людей”, - йдеться у повідомленні.
За словами керівника пожежної служби міста Чарльза Худа, невеликий літак прямував з Шугар Ленд до Бурни, що у Техасі, коли у повітряного судна виникли проблеми з двигуном.
Він додав, що пілот вирішив здійснити аварійну посадку в Міжнародному аеропорту Сан Антоніо, проте літак так і не долетів по посадкової смуги.
Зазначається, що уламки літака були знайдені на одній із вулиць неподалік аеропорту.
Нині слідство повинно встановити всі обставини трагедії.
Як повідомлялося, дев'ять осіб, у тому числі двоє дітей, загинули в суботу в авіакатастрофі одномоторного літака в штаті Південна Дакота у США, поблизу міста Чемберлена.