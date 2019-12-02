У США розбився літак, є загиблі

Унаслідок невдалої аварійної посадки в американському місті Сан Антоніо, що в штаті Техас, загинуло троє людей.

Про це повідомляє CNN із посиланням на керівника пожежної служби міста.

“Унаслідок невдалої аварійної посадки у неділю вночі в Сан Антоніо загинуло троє людей”, - йдеться у повідомленні.

За словами керівника пожежної служби міста Чарльза Худа, невеликий літак прямував з Шугар Ленд до Бурни, що у Техасі, коли у повітряного судна виникли проблеми з двигуном.

Він додав, що пілот вирішив здійснити аварійну посадку в Міжнародному аеропорту Сан Антоніо, проте літак так і не долетів по посадкової смуги.

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Зазначається, що уламки літака були знайдені на одній із вулиць неподалік аеропорту.

Нині слідство повинно встановити всі обставини трагедії.

Як повідомлялося, дев'ять осіб, у тому числі двоє дітей, загинули в суботу в авіакатастрофі одномоторного літака в штаті Південна Дакота у США, поблизу міста Чемберлена.