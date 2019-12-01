У Лондоні через звук вибуху підняли у повітря винищувачі

Вранці у неділю жителів Лондона та містечка Гартфордшир розбудив гучний хлопок, схожий на звук вибуху. Це був шум від ударних хвиль надзвукового літака.

Про це повідомляє Sky News.

"Гучний хлопок, який було чути по всьому північному Лондону та прилеглих районах, був звуком винищувачів королівських ВПС, котрі були підняті у повітря після того, як невідомий літак втратив контакт з землею у повітряному просторі Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

У лондонській поліції заявили, що гучний хлопок був звуковим ударом літаків Королівських військово-повітряних сил. Причин для хвилювання немає.

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У ВПС Британії пояснили, що два їхніх винищувачі були підняті по тривозі після того, як невідомий літак втратив зв’язок із землею у повітряному просторі Великої Британії. Гучний хлопок - це шум від ударних хвиль, які літак створює під час руху з надзвуковою швидкістю.

Фото: strichka.com