У Лондоні через звук вибуху підняли у повітря винищувачі
Про це повідомляє Sky News.
"Гучний хлопок, який було чути по всьому північному Лондону та прилеглих районах, був звуком винищувачів королівських ВПС, котрі були підняті у повітря після того, як невідомий літак втратив контакт з землею у повітряному просторі Великої Британії", - йдеться у повідомленні.
У лондонській поліції заявили, що гучний хлопок був звуковим ударом літаків Королівських військово-повітряних сил. Причин для хвилювання немає.
У ВПС Британії пояснили, що два їхніх винищувачі були підняті по тривозі після того, як невідомий літак втратив зв’язок із землею у повітряному просторі Великої Британії. Гучний хлопок - це шум від ударних хвиль, які літак створює під час руху з надзвуковою швидкістю.
Фото: strichka.com