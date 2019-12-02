Різанина на Лондонському мосту: арештували спільника терориста
Про це повідомляє Sky News.
«Одного з дев'яти екстремістів, засуджених у 2012 році за змову з метою нападу на Лондонську фондову біржу разом з Усманом Ханом, які вчинили напад на Лондонському мосту (29 листопада - ред.), було заарештовано у Сток-он-Тренто», - йдеться в повідомленні.
34-річного Назама Хуссейна було затримано за підозрою в підготовці терористичних актів після обшуку у нього вдома.
Обшук було проведено на тлі перевірки достроково випущених терористів, яку ініціювали після нападу на Лондонському мосту на минулому тижні.
Представник поліції Уест-Мідлендса заявив, що арешт не пов'язаний з конкретним нападом на Лондонський міст, і «негайного ризику для громадської безпеки» немає.
Як повідомлялося, 29 листопада поліцейські прибули на Лондонський міст у зв'язку з інформацією про різанину. Правоохоронці застрелили нападника. На ньому виявили імітацію вибухового пристрою.
В результаті нападу загинули двоє людей, ще троє були поранені.
Екстремістське угруповання «Ісламська держава» заявило, що напад у Лондоні здійснив один із його бійців.
Фото: news.sky.com