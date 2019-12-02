Теракт у столиці Британії: Лондонський міст знову відкрили для транспорту та пішоходів

У ніч на 2 грудня у столиці Великої Британії знову відкрили для транспорту та пішоходів Лондонський міст, де 29 листопада стався напад.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на поліцію.

«Лондонський міст знову відкритий для руху транспорту та пішоходів. Дякуємо за ваше терпіння», – мовиться у повідомленні поліції Сіті.

Вдень 29 листопада поліцейські прибули на Лондонський міст через інформацію про різанину. Правоохоронці застрелили нападника. На ньому виявили підробний вибуховий пристрій.

Внаслідок нападу загинули дві людини, ще трьох було поранено.

Голова антитерористичного управління поліції Великої Британії Ніл Басу назвав напад терактом. Екстремістське угруповання «Ісламська держава» заявило, що напад у Лондоні здійснив один із його бійців.

Фото: ЕРА.