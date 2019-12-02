Саудівська Аравія очолила G20

Саудівська Аравія очолила групу країн "Великої двадцятки" (G20) з 1 грудня, відзначивши серед своїх цілей підтримку жінок та молоді, охорону навколишнього середовища і поширення переваг технологічного прогресу.

Багата нафтою близькосхідна країна змінила на цій посаді Японію і буде головувати в G20 упродовж року, передає Радіо Свобода.

Наступний саміт G20 очікується в Ріяді 21-22 листопада 2020 року.

Водночас королівство досі піддається жорсткій критиці після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві у Стамбулі в жовтні 2018 року, а також через утиски жінок та участь у війні в Ємені.

За висновком розвідки США, вбивство Хашоггі замовив крон-принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман.

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29 листопада організація Amnesty International закликала членів G20 "тиснути на керівництво Саудівської Аравії, щоб змусити його припинити практику неприпустимих порушень прав людини".

«Лідери G20 не повинні й надалі ігнорувати жахливу ситуацію з правами людини в (саудівському - ред.) Королівстві заради вигідних бізнес-зв'язків», - йдеться в заяві організації.

Влада королівства в останні кілька років провела кілька реформ, які повинні підвищити привабливість країни за кордоном і змінити її імідж у світі. Багато з цих реформ просуває наслідний принц Мохаммед бін Салман, якого Туреччина та деякі інші країни вважають причетним до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.