Саудівська Аравія очолила G20
Багата нафтою близькосхідна країна змінила на цій посаді Японію і буде головувати в G20 упродовж року, передає Радіо Свобода.
Наступний саміт G20 очікується в Ріяді 21-22 листопада 2020 року.
Водночас королівство досі піддається жорсткій критиці після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві у Стамбулі в жовтні 2018 року, а також через утиски жінок та участь у війні в Ємені.
За висновком розвідки США, вбивство Хашоггі замовив крон-принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман.
29 листопада організація Amnesty International закликала членів G20 "тиснути на керівництво Саудівської Аравії, щоб змусити його припинити практику неприпустимих порушень прав людини".
«Лідери G20 не повинні й надалі ігнорувати жахливу ситуацію з правами людини в (саудівському - ред.) Королівстві заради вигідних бізнес-зв'язків», - йдеться в заяві організації.
Влада королівства в останні кілька років провела кілька реформ, які повинні підвищити привабливість країни за кордоном і змінити її імідж у світі. Багато з цих реформ просуває наслідний принц Мохаммед бін Салман, якого Туреччина та деякі інші країни вважають причетним до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.