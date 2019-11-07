Колишніх співробітників Twitter звинувачують у шпигунстві на Саудівську Аравію

Міністерство юстиції США звинуватило двох колишніх працівників соціальної мережі Twitter у передачі Саудівській Аравії інформації про користувачів.

Про це повідомляє The New York Times.

"Цієї середи (6 листопада - ред.) Міністерство юстиції США висунуло звинувачення двом колишнім співробітникам соціальної мережі Twitter у використанні свого службового становища для допомоги Саудівській Аравії в отриманні інформації про американських громадян та саудівських опозиціонерів", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про тисячі сторінок людей, котрі критично висловлювалися щодо влади Саудівської Аравії.

Звинувачення пред’явлені Ахмаду Абуаммо, Алі Альзабару і Ахмеду Альмутайрі. Один із підозрюваних в шпигунстві Ахмад Абуаммо – громадянин США. Він заарештований. Двоє інших перебувають у Саудівській Аравії.

Варто зазначити, що в обмін на інформацію колишні співробітники Twitter отримували від Ер-Ріяда гроші й інші матеріальні винагороди, наприклад, дорогий годинник.

Читайте також: Польські спецслужби впіймали підозрюваного у шпигунстві на Росію

Як відомо, Саудівська Аравія, ключовий союзник США в протистоянні з Іраном, неодноразово зазнавала критики з боку Заходу через порушення прав людини. Одним із найгучніших випадків стало вбивство в минулому році опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі. Окрім того, Саудівську Аравію критикують за втручання в громадянську війну в Ємені.