У Венеції вже вп'яте проходить референдум про автономію міста

У Венеції в неділю проходить референдум, на якому жителі вирішують, чи слід місту на воді відокремитися від материкового промислового центру Местре.

Про це пише The Guardian.

"Венеціанці та їхні сусіди з Местре вп'яте йдуть на референдум, і хоча атмосфера не є такою жахливою, як це було 40 років тому, емоції мешканців свіжі після нещодавніх руйнівних повеней", - йдеться у повідомленні.

Венеція вже не вперше намагається від’єднатися від Местре. Референдум про автономію є п'ятим за останні 40 років – попередні чотири спроби відокремитись зазнали невдачі. Востаннє у 2003 році причиною стала низька явка, що не досягла необхідного 50-відсоткового порогу.

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Міська влада категорично проти референдуму, зокрема, проти виступає міський голова Венеції Луїджі Брюгнаро. На головному острові Венеції про референдум повідомляють лише декілька агітплакатів.