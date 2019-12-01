Берлін, Париж і Лондон привітали розширення кола INSTEX для торгівлі з Іраном

ФРН, Франція та Великобританія привітали приєднання 6 європейських країн до INSTEX - механізму, призначеного для сприяння законним комерційним справам з Іраном в рамках зусиль щодо захисту Спільного всеосяжного плану дій.

Про це йдеться й спільній заяві трьох країн, розміщеній на сайті німецького МЗС.

"Акціонери-засновники INSTEX — Інструменту підтримки торгових обмінів — Німеччина, Франція та Великобританія виразно вітають рішення урядів Бельгії, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Норвегії та Швеції приєднатися до INSTEX як акціонерів. Цей крок веде до подальшого посилення INSTEX та ілюструє європейські зусилля щодо сприяння законній торгівлі між Європою та Іраном і є чітким вираженням нашої постійної прихильності до ядерної угоди з Іраном (JCPoA)", - йдеться у заяві.

Її підписанти підкреслюють, що повна та ефективна реалізація ядерної угоди з Іраном має надзвичайно важливе значення. Вони також наголошують, що Іран повинен негайно повернутися до повного виконання своїх зобов’язань, передбачених JCPoA. Європейські країни зі свого боку обіцяють продовжувати зусилля з пошуку дипломатичного рішення в рамках JCPoA.

Фінляндія, Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія та Швеція заявили про намір приєднатися до механізму INSTEX 29 листопада, напередодні наступних переговорів між сторонами Іранської ядерної угоди у Відні наступного тижня.

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Нагадаємо: INSTEX був створений країнами Е3 - Франції, Німеччини та Великобританії - 31 січня 2019 року. Він створений як інструмент спеціального призначення, щоб допомогти компаніям ЄС, які ведуть бізнес з Іраном, та сприяти транзакціям, які здійснюються не в доларах США, аби уникнути порушення американських санкцій проти країни.