Жертвами нападника з ножем у центрі Гааги стали троє підлітків

На одній із центральних вулиць Гааги поранення від чоловіка з ножем зазнали троє підлітків.

Про це повідомляє NOS.

“Троє дітей, які були поранені вчора ввечері внаслідок різанини в центрі Гааги, - 13-річний хлопчик з Гааги та двоє 15-річних дівчат з Алфен-ан-ден-Рейн та Лейдердорпа”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілі не знайомі між собою.

Поліція робить усе можливе, щоб якнайшвидше знайти нападника, мотив дій якого наразі невідомий.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 листопада у Гаазі невідомий напав з ножем на відвідувачів торгового центру. Напад стався на одній з центральних вулиць міста, на якій багато магазинів - саме в розпал "чорної п’ятниці". За даними поліції, всіх трьох ще вчора відпустили з лікарні.