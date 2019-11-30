Жертвами нападника з ножем у центрі Гааги стали троє підлітків
Укрінформ
На одній із центральних вулиць Гааги поранення від чоловіка з ножем зазнали троє підлітків.
Про це повідомляє NOS.
“Троє дітей, які були поранені вчора ввечері внаслідок різанини в центрі Гааги, - 13-річний хлопчик з Гааги та двоє 15-річних дівчат з Алфен-ан-ден-Рейн та Лейдердорпа”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпілі не знайомі між собою.
Поліція робить усе можливе, щоб якнайшвидше знайти нападника, мотив дій якого наразі невідомий.
Як повідомляв Укрінформ, 29 листопада у Гаазі невідомий напав з ножем на відвідувачів торгового центру. Напад стався на одній з центральних вулиць міста, на якій багато магазинів - саме в розпал "чорної п’ятниці". За даними поліції, всіх трьох ще вчора відпустили з лікарні.