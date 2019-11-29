У центрі Гааги невідомий напав з ножем на відвідувачів торгового центру
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Укрінформ
У Нідерландах щонайменше троє людей дістали поранення внаслідок різанини, яку вчинив невідомий у центрі Гааги.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
Напад стався на одній з центральних вулиць міста, на якій багато магазинів - саме в розпал "чорної п’ятниці".
Зараз вулиця перекрита.Напад у центрі Гааги. Фото: Ірина Драбок / Укрінформ
У поліції розповіли, що за підозрою в нападі розшукується чоловік 45-50 років у чорному одязі.
За попередньою інформацією, постраждалі - неповнолітні. За даними поліції, всіх трьох уже відпустили з лікарні.