У центрі Гааги невідомий напав з ножем на відвідувачів торгового центру

У Нідерландах щонайменше троє людей дістали поранення внаслідок різанини, яку вчинив невідомий у центрі Гааги.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Напад стався на одній з центральних вулиць міста, на якій багато магазинів - саме в розпал "чорної п’ятниці".

Зараз вулиця перекрита.

Напад у центрі Гааги. Фото: Ірина Драбок / Укрінформ

У поліції розповіли, що за підозрою в нападі розшукується чоловік 45-50 років у чорному одязі.

За попередньою інформацією, постраждалі - неповнолітні. За даними поліції, всіх трьох уже відпустили з лікарні.