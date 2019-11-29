Уряд Мальти екстрено зібрався через вбивство журналістки
Про це повідомляє Times of Malta.
Як зазначається, офіційний порядок денний зустрічі оголошений не був.
"Ситуація дуже серйозна", - заявив журналістам віцепрем'єр Мальти Кріс Ферн.
За попередніми даними, основними темами мали стати прохання про помилування бізнесмена Йоргена Фенека, затриманого за підозрою в причетності до вбивства, і політична криза, викликана відставкою і арештом керівника апарату прем'єра Кіта Шембрі.
Як повідомлялося раніше у четвер, на Мальті демонстранти вимагали відставки прем'єр-міністра країни Джозефа Муската після кількох відставок в його уряді, які відбулися на тлі розслідування справи про вбивство журналістки-антикорупціонерки Дафни Каруани Галісії.
Люди вже вп'яте зібралися впродовж останнього тижня біля парламенту країни з вимогою до Муската.
Раніше міністр туризму Мальти Конрад Міззі та керівник апарату прем’єр-міністра Мальти Кіт Шембрі подали заяву про свою відставку на тлі розслідування вбивства Дафни Каруани Галісії, а міністр економіки Кріс Кардона “відсторонив себе від виконання обов'язків до завершення розслідування” вбивства журналістки-антикорупціонерки.
Як відомо, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафна Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.
Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійської влади до італійсько-лівійської афери з контрабанди дизпалива.
Троє чоловіків — брати Альфред і Джордж Дегіорджо і їхній друг Вінсент Мускат були звинувачені в підриві в автомобілі бомби. Вони були заарештовані в грудні 2017 року, але не визнали себе винними в суді.
Фото: rsf.org