Землетрус в Албанії: підземні поштовхи налякали президента невизнаного Косова

Президент невизнаного Косова Хашим Тачі виступав перед журналістами у албанському місті Тумані, коли земля почала здригатися. Інцидент стався вдень 27 листопада.

Про це повідомляє Euronews.

"Президент Косово відчув на собі поштовхи під час відвідування жертв землетрусу в Албанії у середу", - йдеться у повідомленні.

Перед початком повторних поштовхів Тачі сказав: «Я тут, щоб висловити підтримку народу Косова, мою підтримку та співчуття народу та уряду Албанії».

Потім Хашим Тачі змушений був перервати свою промову через підземні поштовхи, що налякали журналістів. Ніхто з косовської делегації не постраждав.

Як повідомлялося, потужний землетрус потужністю 6,4 бала стався у вівторок вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, він також відчувався у Косові та Греції.

Окрім більш як 300 потерпілих, ще понад 600 людей отримали медичну допомогу в результаті стихійного лиха.

Фото з сайту eurointegration.com.ua