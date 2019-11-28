Землетрус в Албанії: підземні поштовхи налякали президента невизнаного Косова
Про це повідомляє Euronews.
"Президент Косово відчув на собі поштовхи під час відвідування жертв землетрусу в Албанії у середу", - йдеться у повідомленні.
Перед початком повторних поштовхів Тачі сказав: «Я тут, щоб висловити підтримку народу Косова, мою підтримку та співчуття народу та уряду Албанії».
Потім Хашим Тачі змушений був перервати свою промову через підземні поштовхи, що налякали журналістів. Ніхто з косовської делегації не постраждав.
Як повідомлялося, потужний землетрус потужністю 6,4 бала стався у вівторок вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, він також відчувався у Косові та Греції.
Окрім більш як 300 потерпілих, ще понад 600 людей отримали медичну допомогу в результаті стихійного лиха.
Фото з сайту eurointegration.com.ua