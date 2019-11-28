Кількість жертв землетрусу в Албанії досягла 37
Про це повідомляє албанський портал Top Channel.
«Кількість загиблих у результаті потужного землетрусу в Албанії зросла до 37 людей - пошукова операція триває третю добу», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в ніч на четвер рятувальники знайшли тіла ще 6 загиблих, а останньою під ранок знайшли тіло 22-річної дівчини під завалами 4-поверхового будинку у місті Дуррес. 22-річна Гризельда Лала – одна з 9 членів родини Лала, які всі разом опинилися під завалами, пошуки ще 5 членів родини тривають.
Крім того, тіла трьох загиблих знайшли під уламками одного будинку в місті Тумана.
Як відомо, у середу в Албанії сталися ще два сильні підземні поштовхи потужністю 5,6 та 5,3 бала. Один - у місті Дуррес, яке взагалі найбільше постраждало від першого землетрусу у вівторок, а другий – на північний захід від Мамурраса.
Найсильніший землетрус ударив по адріатичному узбережжю Албанії у вівторок, 26 листопада. Поштовхи відчувалися у Косові і Греції.
Наразі госпіталізовано більше 600 осіб.
Фото: Top Channel