Кількість жертв землетрусу в Албанії досягла 37

Кількість людей, які загинули внаслідок сильного землетрусу в Албанії, за останні кілька днів уже сягнула 37.

Про це повідомляє албанський портал Top Channel.

«Кількість загиблих у результаті потужного землетрусу в Албанії зросла до 37 людей - пошукова операція триває третю добу», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в ніч на четвер рятувальники знайшли тіла ще 6 загиблих, а останньою під ранок знайшли тіло 22-річної дівчини під завалами 4-поверхового будинку у місті Дуррес. 22-річна Гризельда Лала – одна з 9 членів родини Лала, які всі разом опинилися під завалами, пошуки ще 5 членів родини тривають.

Читайте також: В Албанії стався ще один землетрус

Крім того, тіла трьох загиблих знайшли під уламками одного будинку в місті Тумана.

Як відомо, у середу в Албанії сталися ще два сильні підземні поштовхи потужністю 5,6 та 5,3 бала. Один - у місті Дуррес, яке взагалі найбільше постраждало від першого землетрусу у вівторок, а другий – на північний захід від Мамурраса.

Найсильніший землетрус ударив по адріатичному узбережжю Албанії у вівторок, 26 листопада. Поштовхи відчувалися у Косові і Греції.

Наразі госпіталізовано більше 600 осіб.

Фото: Top Channel