В Албанії стався ще один землетрус

В Албанії стався новий землетрус магнітудою 5,6 за шкалою Ріхтера. Днем раніше інший землетрус забрав життя 32 людей.

Про це повідомляє ANSA.

"Землетрус магнітудою 5,6 стався 27 листопада вдень приблизно за 40 кілометрів від столиці Албанії з епіцентром в Адріатичному морі. Днем раніше інший землетрус призвів до десятків смертей, міністерство оборони тимчасово припинило рятувальні операції", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, землетрус потужністю 6,4 стався вранці у вівторок, 26 листопада, в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії. Поштовхи також відчувались у Косові та Греції. Кількість загиблих зросла до 32 осіб, ще 658 постраждали.

Фото: faktor.al