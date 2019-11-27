Кількість загиблих від землетрусу в Албанії зросла до 29

Кількість загиблих від землетрусу магнітудою 6,4 в Албанії зросла до 29 осіб.

Про це повідомляє Euronews Albania.

“Щонайменше 29 людей загинули та понад 600 постраждали в результаті землетрусу магнітудою 6,4 в Албанії вранці у вівторок”, - йдеться у повідомленні.

Тільки в місті Тумане загинули 20 людей.

Зазначається, що в країні по допомогу звернулися вже понад 900 людей.

Як повідомляє Albanian Daily News, уряд Албанії оголосив про надзвичайний стан в столиці Тірані та місті Дуррес.

В країні сьогодні також оголошено день жалоби.

Раніше стало відомо про 24 загиблих та 650 постраждалих.

Як повідомлялося, землетрус потужністю 6,4 бала стався вранці у вівторок, 26 листопада, в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії. Поштовхи також відчувались у Косові та Греції.

Фото: ТВ Центр