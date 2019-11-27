Кількість загиблих від землетрусу в Албанії зросла до 24, а постраждалих - до 650

Кількість загиблих від землетрусу в Албанії зросла до 24 людей, ще 650 постраждали.

Про це повідомляє Albania Daily News із посиланням на місцевих чиновників.

“Чиновники поінформували про 24 загиблих і 650 постраждалих унаслідок найпотужнішого землетрусу в Албанії за останні десятиліття”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше людей загинуло в містах Дуррес і Тумане.

За словами речника уряду Албанії, 45 людей було врятовано з-під завалів будинків.

Раніше було відомо про 20 загиблих.

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Як повідомлялося, землетрус потужністю 6,4 бала стався вранці у вівторок, 26 листопада, в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії. Поштовхи також відчувались у Косові та Греції.

Фото: Albania Daily News