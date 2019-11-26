Євросоюз готовий допомогти Албанії у боротьбі з наслідками землетрусу

Європейський Союз висловив солідарність з Албанією, яка постраждала від руйнівного землетрусу, та висловив готовність допомогти країні у ліквідації наслідків удару стихії.

Про це йдеться у спільній заяві Високого представника ЄС Федерики Могеріні та Єврокомісара Христоса Стиліанідіса, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«З огляду на руйнівний землетрус, що вдарив по Албанії цього ранку, спричинивши загибель кількох людей та великої кількості постраждалих, ми висловлюємо глибокі співчуття народу та уряду країни. Європейський Союз виявляє солідарність з Албанією і готовий запропонувати допомогу, включно через Механізм цивільного захисту ЄС. Наш Координаційний центр з надзвичайного реагування (ERCC) перебуває у контакті зі структурами цивільного захисту Албанії», - йдеться у повідомленні.

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В заяві зазначається, що ЄС перебуває у контакті з урядом Албанії для визначення найкращих шляхів для надання допомоги у цей важкий для країни момент.

Як повідомлялося, потужний землетрус потужністю 6,4 бала стався у вівторок вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косові та Греції. Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Албанії вже досягла 6, а в лікарнях наразі перебуває 325 потерпілих унаслідок стихії.