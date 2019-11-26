У Боснії також стався потужний землетрус

У Боснії і Герцеговині стався землетрус магнітудою 5,2 через кілька годин після потужного землетрусу в Албанії.

Про це повідомляє Daily Mail.

“Сьогодні в Боснії і Герцеговині стався землетрус магнітудою 5,2 через кілька годин після ще більш потужного землетрусу в Албанії, де загинули 7 людей”, - йдеться у повідомленні.

За даними дослідників, епіцентр стихійного лиха був зафіксований за близько 80 км на південь від столиці Сараєво.

Як повідомлялося, потужний землетрус потужністю 6,4 бала стався у вівторок вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косові та Греції.

За останніми даними, кількість загиблих досягла 6, а в лікарнях наразі перебуває 325 потерпілих.