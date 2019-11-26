Кількість жертв землетрусу в Албанії зростає, в лікарнях - 325 постраждалих

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Албанії вже досягла 6, а в лікарнях наразі перебуває 325 потерпілих унаслідок стихії.

Про це повідомляє Faktor.

«В результаті потужного землетрусу в Албанії, за останніми даними, постраждали 325 осіб. Також стало відомо, що кількість загиблих збільшилася до шести», - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Албанії підтвердив ці цифри і сказав, що кількість загиблих і постраждалих може бути не остаточною, оскільки під завалами ще залишаються люди.

Стало відомо, що серед загиблих був 10-річний хлопчик, який загинув у своїй квартирі в місті Тумана, його мати перебуває під уламками.

У Дурресі в одному зі зруйнованих будинків під завалами знаходяться 9 членів однієї сім'ї, рятувальники намагаються їх звільнити.

Як повідомлялося, потужний землетрус потужністю 6,4 бала стався у вівторок вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косові та Греції.