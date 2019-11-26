Землетрус в Албанії: МЗС виклав телефон для екстреного зв'язку з консулом

Міністерство закордонних справ України радить українцям, які перебувають у регіоні землетрусу в Албанії, у разі екстреної потреби звертатися до почесного консула України.

Про це повідомив у Twitter заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

"Сильний землетрус в Албанії. Є загиблі і понад сотню травмованих. Закликаємо українців, що перебувають у регіоні землетрусу, повідомити про себе рідним, а в разі необхідності - звернутися до почесного консула України в Албанії Бледі Байрактарі +355693655685", - написав Кирилич.

Як повідомляв Укрінформ, землетрус магнітудою 6,4 стався неподалік від столиці Албанії Тирани. Епіцентр підземних поштовхів був за 10 кілометрів на північний захід від міста Шиджак. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

фото: Twitter