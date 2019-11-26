Землетрус в Албанії: кількість загиблих зросла до 5

Кількість осіб, які загинули через землетрус, який стався вранці у вівторок в Албанії, досягла 5.

Про це повідомляє Faktor.

«П’ятеро людей загинули в Албанії в результаті потужного землетрусу, який стався сьогодні вранці», - йдеться в повідомленні.

Тіла двох жінок були знайдені в завалах багатоквартирного будинку в північному містечку Тумана, а у місті Курбін чоловік загинув після того, як у стані паніки вистрибнув з балкона, також загинув водій авто, на яке впали шматки будівлі.

У місті Дуррес з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка, четвертого потерпілого в результаті землетрусу.

Рятувальники розповіли, що однією із загиблих була літня жінка, яка встигла врятувати онука, накривши його своїм тілом.

Як відомо, рятувальні операції тривають у кількох містах, у Дурресі і Тумані, які постраждали найбільше, до рятувальних робіт додатково залучили 300 військових.

Повідомляється, що загальна кількість постраждалих унаслідок стихії досягла 150 людей.