Франція відкинула пропозицію Путіна щодо нового ракетного договору
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції за результатами зустрічі з генеральним секретарем НАТО у четвер у Парижі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Декілька днів потому ми надали відповідь від Франції стосовно листа Путіна. Дозвольте, я буду чітким у цьому. По-перше, Франція передала цей лист Путіна союзникам. Більше того, ми не прийняли пропозицію Росії. Але ми не проігнорували дискусію», - сказав Макрон.
Французький лідер відзначив, що Росія порушила договір, що є неприпустимим.
«Нові домовленості, що прийдуть на заміну цьому договору, вимагають дуже сильної роботи і координації в Альянсі. Особливо це стосується європейських країн», - сказав Макрон.
Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) підписаний 1 грудня 1987 року та набув чинності 1 червня 1988-го.
Першого лютого 2019 року президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати розпочнуть вихід із договору через порушення Росією упродовж тривалого часу його умов, зокрема, розробки і розгортання ракетної системи 9М729.