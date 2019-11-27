Потрійний теракт у Багдаді - є загиблі

Потрійний теракт у Багдаді - є загиблі

Укрінформ
У столиці Іраку в результаті трьох вибухів у різних частинах міста загинули 6 осіб і ще 15 дістали поранення.

Про це повідомляє Aljazeera.

«Щонайменше шестеро людей загинули й 15 дістали поранення у столиці Іраку, Багдаді, в результаті трьох вибухів у вівторок», - йдеться в повідомленні.

Троє людей загинули і п'ятеро поранених у північному районі міста Шааб в результаті вибуху мотоцикла.

У той же час ще один мотоцикл вибухнув в іншій частині міста - в південно-західному районі Бая, убивши двох людей і поранивши шістьох.

Третій вибух було проведено за допомогою детонації саморобного вибухового пристрою в східному районі Баладіят. Там загинула одна людина й четверо дістали поранення.

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Як зазначає видання Outlook India, наразі жодна з місцевих терористичних організацій не взяла на себе відповідальності за вибухи. Передбачається, що за терактами стоїть "Ісламська держава", яка продовжує активно діяти на території країни.

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