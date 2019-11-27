МЗС Німеччини застерегло від спроб роз'єднанати європейську та американську безпеку

Спроби розділити європейську та американську безпеку є небезпечними, навпаки, треба зміцнювати НАТО як трансатлантичний блок.

Про це міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, виступаючи у вівторок на Берлінському зовнішньополітичному форумі, організованому Фондом Кьорбера, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не можемо бути зацікавлені у роз'єднанні європейської та американської безпеки. Навпаки, це було б дуже небезпечно. Без Сполучених Штатів наразі ми не можемо ефективно захистити себе ні в Німеччині, ні в Європі", - сказав Маас.

Він підкреслив, що для Німеччини важливим є сильний і ефективний альянс НАТО, оскільки він є "наріжним каменем багатосторонньої діяльності з безпеки". Берлін переконаний, що потрібно розвивати альянс концептуально та політично.

Маас нагадав, що на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО минулого тижня було запропоновано створити групу експертів під керівництвом генерального секретаря НАТО; зробити стратегічну ревізію альянсу.

Сила НАТО, зазначив глава німецького МЗС, полягає в його згуртованості, і саме ця згуртованість гарантує безпеку Європи вже протягом 70 років і буде важливою для безпеки й в майбутньому.

"Справедливо сказати, що НАТО живе і живе з ніг до голови, навіть якщо є інші діагнози", - заявив Мас, відверто натякнувши на президента Франції Еммануеля Макрона, який нещодавно сказав, що НАТО переживає «смерть мозку».

Нагадаємо: нещодавно в інтерв'ю президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські країни більше не можуть покладатися на Америку як союзника по НАТО, що Європа стоїть на «краю прірви», а натомість виникає біполярний світ, в якому правлять США та Китай, а на кордони Європи повернулися авторитарні держави – Росія та Туреччина. Макрон вважає, що ці зміни вимагають "відновлення європейського суверенітету" та "відновлення стратегічного діалогу" з Росією.