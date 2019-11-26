Анкара заявила про продовження військової операції в Сирії

Рада національної безпеки Туреччини вирішила, що операція на півночі Сирії триватиме до досягнення поставленої нею мети.

Про це повідомляє Anadolu.

"Туреччина буде продовжувати свою антитерористичну операцію на півночі Сирії до досягнення її мети, заявили на засіданні Ради національної безпеки Туреччини у вівторок", - йдеться у повідомленні.

Операція "Джерело миру", розпочата минулого місяця, "сприяє миру та стабільності в регіоні, триватиме до тих пір, поки не досягне своєї мети, вживаючи всіх необхідних заходів для запобігання шкоди цивільним особам", вирішила Рада під головуванням президента Туреччини Реджепа Ердогана.

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Рада також заявила, що Туреччина очікує, що США та РФ якнайшвидше виконають свої домовленості з Анкарою щодо очищення від терористів районів північної Сирії, включаючи Тал Ріфат та Манбіж. Рада повторила, що Туреччина продовжить рішучу боротьбу з терористичною групою ІДІЛ та відкрита задля будь-якої співпраці з цією метою.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту підтримати боротьбу Туреччини, яка спрямована на безпечне та добровільне повернення сирійців у свою країну без будь-якої дискримінації за етнічною приналежністю чи релігією", - йдеться у заяві Ради.

Як повідомляв Укрінформ, 9 жовтня Туреччина розпочала масштабну антитерористичну операцію «Джерело миру» у Сирії на схід від річки Євфрат.

Фото: АА