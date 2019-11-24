Унаслідок російських авіаударів у Сирії загинули троє цивільних

"Щонайменше троє мирних жителів загинуло внаслідок російських авіаударів у зоні деескалації в провінції Ідліб на північному заході Сирії", - йдеться повідомленні.

За даними сирійської опозиції, авіаудари були завдані у районах Марратінумана, Маарат аль-Насан, Тавіл аль-Галіб, аль-Дар аль-Кабіра в провінції Ідліб.

Загальна кількість загиблих унаслідок атак житлових масивів у зоні деескалації провінції Ідліб протягом останнього місяця сягнула 75 осіб, з них 13 дітей.

Як повідомлялося, у результаті авіаудару ВПС РФ по населених пунктах у провінції Ідліб 17 листопада загинуло 9 мирних жителів, 10 цивільних поранено.