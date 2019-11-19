Ізраїль перехопив чотири ракети, запущені із Сирії

Система Протиповітряної оборони Ізраїлю перехопила чотири ракети, запущені з території Сирії.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю у Twitter.

"Виявлено 4 запуски ракет з Сирії в напрямку півночі Ізраїлю. Ми можемо підтвердити, що всі 4 ракети були перехоплені в небі ізраїльською системою ППО", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в четвер, 14 листопада, Ізраїль та угруповання "Ісламський джихад" погодилися укласти перемир’я. Але воно було одразу ж порушене з боку ісламістів.