Болгарія готова розмістити координаційний центр НАТО

Болгарський прем’єр-міністр Бойко Борисов заявив після зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом, що його країна готова прийняти на своїй території координаційний центр НАТО.

Про це повідомляє BNT із посиланням на заяву болгарського прем’єра.

«Чорне море має бути в безпеці, але, як я завжди казав, треба розрізняти координаційний центр, флот і військову базу. Я завжди говорив: необхідно якомога більше навчань, щоб наша сила стримування була зрозумілою для всіх. Координаційний центр означає, наприклад, що штаб командування знаходиться в Румунії, центр координації - у Варні, це зручно логістично», - заявив Борисов.

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Варто зазначити, що перед вильотом до Вашингтона Борисов категорично заявляв, що Болгарія не дасть згоди на розміщення військово-морської бази НАТО на своїй території.

Борисов згадував свою зустріч у Софії з президентом Румунії в 2016 році, коли він рішуче виступив проти ідеї створити спільну Чорноморську флотилію Болгарії, Румунії та Туреччини і навіть відмовився підписувати документи, підготовлені румунською стороною.