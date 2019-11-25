У Чорному морі перевернулося вантажне судно, яке перевозило 14 тисяч овець

У Румунії перекинувся вантажне судно, на борту якого перебувало 14 тисяч овець.

В операції з порятунку тварин беруть участь поліцейські, пожежники і військово-морський флот країни, передає ВВС.

Велике вантажне судно Queen Hind, що йшло під прапором острівної держави Палау в Тихому океані, перевернулося вранці в неділю, після того як покинуло румунський порт Мідія недалеко від Констанца на узбережжі Чорного моря.

Судно прямувало в портове місто Джидда в Саудівській Аравії. У порт Мідія воно прибуло напередодні з лівійської столиці Тріполі.

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На борту судна було 22 члени екіпажу - громадяни Сербії. Одного з врятованих членів екіпажу доставили до лікарні з переохолодженням. З іншими членами екіпажу все в порядку, їхньому здоров'ю ніщо не загрожує.

На місці події проводиться операція з порятунку знаходилися на борту овець. Невелику кількість тварин, які плавали в морі, вдалося врятувати. Однак, як вважають рятувальники, багато овець потонули.

Чому судно перекинулося, поки невідомо. Як повідомила влада, розслідування буде проводитися після того, як завершиться операція з порятунку овець.

Нагадаємо, в ніч на 22 листопада в Одеській затоці танкер "Делфі" зірвало з якоря, він сів на мілину в кілометрі від берега і перекинувся. Екіпаж евакуювали.

Фото: ISU Constanta