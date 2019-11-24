У США застерігають Канаду від комерційних відносин із Huawei

Якщо Канада дозволить китайській корпорації Huawei розбудовувати у країні інфраструктуру 5G, США будуть змушені обмежити обмін розвідувальними даними з Оттавою.

Про це під час Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі заявив член комітету із питань розвідки Сенату США Ангус Кінг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Не можу говорити від імені Адміністрації або виконавчої гілки влади, але як член комітету із питань розвідки Сенату скажу, що підтримувати повноформатний обмін розвідувальними даними із партнером, який має пряму лінію із Пекіном, буде складно”, - сказав Кінг.

Його підтримав голова комітету із закордонних справ Сенату США Джим Ріш. “Сподіваюся, уряд Канади, як і уряди інших держав, ухвалюючи це рішення, прослухає брифінг від розвідувальних служб стосовно ризиків, пов’язаних із співпрацею з компанією, повністю контрольованою Комуністичної партією Китаю”, - зазначив Ріш.

За його словами, “Комуністична партія Китаю отримує доступ до будь-якої інформації, що проходить через Huawei”. “Чи варта цього економія? Мій висновок: точно ні. Сподіваюся, канадський уряд дійде того самого рішення”, - зауважив сенатор.

Як повідомлялося, уповноважені органи Канади вже тривалий час вивчають питання, чи варто допускати Huawei до конкурсу на створення інфраструктури 5G через побоювання, що Huawei може бути використаний Пекіном для здійснення шпигуУ США застерігають Канаду від комерційних відносин із Huaweiнської діяльності.

У самій компанії неодноразово наголошували, що китайська влада не має жодного впливу на прийняття рішень у Huawei.

Раніше компанія Huawei була витіснена з американського ринку, а уряди Австралії та Нової Зеландії заборонили їй будувати мережі 5G.