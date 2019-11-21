Євромайдан SOS запустив флешмоб на підтримку протестувальників у Гонконгу

Громадська ініціатива “Євромайдан SOS” закликає українців приєднатися до флешмобу #StandWithHongKong на підтримку протестувальників у Гонконгу.

Про це повідомляється на сторінці організаторів флешмобу у Facebook.

“21 листопада кілька років тому почався мирний протест, який увійшов в історію як Революція гідності. Проти його учасників виступила ціла державна машина – тітушки, правоохоронці, суди, парламент. Людей били, викрадали, катували, арештовували та запроторювали за ґрати. Тоді нас підтримував весь світ. І ми добре знаємо ціну солідарності. Настав час її проявити”, - наголошується в повідомленні.

Як зазначили в Євромайдані SOS, масові протести в Гонконзі тривають вже кілька місяців, загинуло щонайменше 15 людей.

“Світові лідери ховали голову в пісок, коли Росія почала війну проти України. Можна тільки уявити, як вони бояться втручатися, коли йдеться про таку державу, як Китай. Людям в Гонконзі потрібна наша підтримка”, - заявили ініціатори флешмобу.

Зокрема, вони закликають українців написати у соцмережах пост зі словами підтримки та поставити хештег #StandWithHongKong.

Також Євромайдан SOS закликає прийти на акцію 21 листопада о 18.00 до посольства Китаю біля метро “Арсенальна” в Києві.

Крім того, учасники флешмобу можуть написати на аркуші паперу хештег #StandWithHongKong та виставити це фото у соцмережах.

Як повідомлялося, масові акції протесту у Гонконзі тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прибічників опозиції заявили про намір продовжувати боротьбу за свободу від комуністичної диктатури Китаю.

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Протести періодично супроводжуються блокуванням вулиць і сутичками. 18 листопада поліція Гонконгу штурмувала місцевий університет після майже двох днів протистояння з протестувальниками, проти яких застосовувала сльозогінний газ та водяні гармати. До цього сутички між активістами і силами поліції не вщухали тиждень.

Photo from HOCC Twitter