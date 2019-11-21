Євромайдан SOS запустив флешмоб на підтримку протестувальників у Гонконгу
Про це повідомляється на сторінці організаторів флешмобу у Facebook.
“21 листопада кілька років тому почався мирний протест, який увійшов в історію як Революція гідності. Проти його учасників виступила ціла державна машина – тітушки, правоохоронці, суди, парламент. Людей били, викрадали, катували, арештовували та запроторювали за ґрати. Тоді нас підтримував весь світ. І ми добре знаємо ціну солідарності. Настав час її проявити”, - наголошується в повідомленні.
Як зазначили в Євромайдані SOS, масові протести в Гонконзі тривають вже кілька місяців, загинуло щонайменше 15 людей.
“Світові лідери ховали голову в пісок, коли Росія почала війну проти України. Можна тільки уявити, як вони бояться втручатися, коли йдеться про таку державу, як Китай. Людям в Гонконзі потрібна наша підтримка”, - заявили ініціатори флешмобу.
Зокрема, вони закликають українців написати у соцмережах пост зі словами підтримки та поставити хештег #StandWithHongKong.
Також Євромайдан SOS закликає прийти на акцію 21 листопада о 18.00 до посольства Китаю біля метро “Арсенальна” в Києві.
Крім того, учасники флешмобу можуть написати на аркуші паперу хештег #StandWithHongKong та виставити це фото у соцмережах.
Як повідомлялося, масові акції протесту у Гонконзі тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прибічників опозиції заявили про намір продовжувати боротьбу за свободу від комуністичної диктатури Китаю.
Протести періодично супроводжуються блокуванням вулиць і сутичками. 18 листопада поліція Гонконгу штурмувала місцевий університет після майже двох днів протистояння з протестувальниками, проти яких застосовувала сльозогінний газ та водяні гармати. До цього сутички між активістами і силами поліції не вщухали тиждень.
Photo from HOCC Twitter