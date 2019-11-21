Влада Угорщини має вибачитися за фейки про біженців — рішення суду

Верховний суд Угорщини ухвалив рішення про те, що влада Угорщини має публічно вибачитися за "перекручене і фальшиве" зображення фактів про правозахисну організацію, що допомагає біженцям.

Про це повідомили представники цієї організації - Гельсінського комітету Угорщини, передає DW.

У 2017 році уряд, очолюваний прем'єр-міністром Віктором Орбаном, розіслав мільйонам угорським громадян опитування, в якому йшлося про "план Сороса" щодо наводнення Європи біженцями. Крім того, зазначалося, що фінансований американським мільярдером Джорджем Соросом Гельсінський комітет нібито захищає права біженців-злочинців, які, завдяки його роботі, отримують більш м'яке покарання, ніж звичайні угорці.

Влада Угорщини має, за рішенням суду, поширити вибачення як через ЗМІ, так і через офіційний портал уряду.

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В Єврокомісії також уже заявляли, що уряд Угорщини поширює фейкові новини про міграційну політику ЄС, які ґрунтуються на "божевільній теорії змови". Зокрема, про це в лютому говорив офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

За словами Схінаса, "ніякої змови не існує": Євросоюз не має наміру підривати прикордонну охорону окремих держав-членів ЄС, а жодних планів із запровадження гуманітарних віз для біженців не розробляється. "Країни-члени ЄС самі вирішують, скільки вони приймають легальних мігрантів", - підкреслив Схінас.