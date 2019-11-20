У Нідерландах готуються до вручення Міжнародної дитячої премії миру

Камерунська правозахисниця Дівіна Малум вже прибула до Гааги на вручення Міжнародної дитячої премії миру.

В ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу в Гаазі вона розповіла, що для неї означає ця нагорода.

“Надзвичайно важливо вплинути на життя якомога більшої кількості дітей. Завдяки цій перемозі, я сподіваюся, що зможу змінити на краще життя багатьох дітей в Африці. Побудувати мир ”, - сказала Малум.

У Нідерландах проходить репетиція з нагоди вручення Міжнародної дитячої премії миру / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

У свої 14-ть років Дівіна Малум організовує велику кількість конференцій, гуртує довкола себе дітей та дорослих, щоб разом знайти шляхи вирішення багатьох проблем.

“Більшість з дітей, з якими ми проводимо зустрічі, не мають змоги ходити до школи. Саме тому ми обговорюємо велику кількість різних тем. Допомагаємо їм. Зокрема, мир, географію, хімію, їх майбутнє, як вони можуть вплинути на майбутнє світу, які професії отримати. Наступного року я планую організувати більш широку програму, щоб залучити більше дітей, які б могли стати частиною побудови миру”, - наголосила дівчинка.

Читайте також: Грета Тунберг відправить за премією до Гааги свого представника

Вона також розповіла, що дуже любить математику, хімію та біологію.

Церемонія нагородження відбудеться в Лицарській залі (Ridderzaal). Саме тут проходять знакові події для країни. Зокрема, офіційна частина коли король Нідерландів Віллем-Олександр у вересні цього року виголошував промову з нагоди відкриття нового парламентського року.

Від самого ранку в історичній будівлі відбуваються репетиції. Кілька годин грав оркестр, перевіряли роботу техніки. Останні приготування вже майже завершено. Церемонія нагородження розпочнеться о 17:30, за місцевим часом.

Як повідомляв Укрінформ, 16-річна шведська екологічна активістка Грета Тунберг і камерунська правозахисниця Дівіна Малум стали лауреатами Міжнародної дитячої премії миру.

Екоактивістка Грета Тунберг не приїде в Нідерланди на вручення Міжнародної дитячої премії миру. Проте, від імені Грети Тунберг на події буде її представник.

Міжнародна дитяча премія миру є ініціативою Міжнародної організації із захисту прав дітей KidsRights.