Слухання у Конгресі: Пенс не казав Зеленському, чому затримали військову допомогу

Віцепрезидент США Майкл Пенс під час зустрічі з президентом Зеленським у Варшаві 1 вересня повідомив йому про зупинення оборонної допомоги Україні з американського боку, однак не дав конкретних роз'яснень, чому це відбулося.

Про це повідомила під час слухань у вівторок в Палаті представників радниця віцепрезидента США Дженніфер Вільямс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Віцепрезидент конкретно не говорив про причину затримки (військової допомоги – ред.), але він запевнив президента Зеленського в найпотужнішій і непохитній підтримці України з боку США",- зазначила Вільямс.

Крім того, за її словами, Пенс і Зеленський під час зустрічі в Варшаві говорили про нагальну потребу для країн ЄС "активізуватися й надати Україні більше допомоги".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що зупинив оборонну підтримку Україні через "повальну корупцію" в країні, а також неодноразово наголошував, що Європа, а не США повинні допомагати Україні більше.

Палата представників США проводить розслідування з імпічменту президента Трампа. Демократи намагаються довести, що рішення Трампа призупинити допомогу Україні пов'язана з його спробами примусити Україну відкрити розслідування проти Джо Байдена.

9 листопада у Палаті представників розпочався другий тиждень публічних слухань у справі імпічменту президента Трампа через його можливий тиск на Україну та спроби втягнути її у процес президентських виборів у США.