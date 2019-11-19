Китай фінансує науковців США в обмін на інтелектуальну власність — підкомітет Сенату

Китай наймає американських науковців та дослідників, й заохочує їх передавати інтелектуальну власність в обмін на фінансову підтримку.

Про це інформує Stars and Stripes.

"Китай наймає американських науковців та дослідників, й заохочує їх передавати інтелектуальну власність, що фінансується платниками США, Китаю, який робить це з метою отримання власних економічних та військових вигод", - йдеться у новому звіті Постійного підкомітету з розслідувань Сенату під головуванням сенатора штату Огайо Роба Портмана".

У звіті йдеться про те, що китайська програма "План тисячі талантів", розпочата у 2008 році, заохочує дослідників зі Сполучених Штатів передавати свої знання Китаю в обмін на різні винагороди, що включають грошові премії, фінансування власних досліджень та забезпечення обладнанням. У програмі до 2017 року взяли участь понад 7000 науковців.