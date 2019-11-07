Торговельна війна: США та Китай поетапно зніматимуть мита

Представники Китаю та США у торговельних перемовинах домовилися про поетапне скасування введених мит між двома країнами.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на речника Міністерства комерції КНР Гао Фенга.

"Міністерство комерції Китаю у четвер заявило, що Пекін домовився з Вашингтоном про поетапне скасування існуючих мит між двома країнами", - йдеться у повідомленні.

За словами Фенга, країни домовилися "одночасно" скасовувати введені мита між США й Китаєм.

Він також додав, що обидві сторони дуже близькі до домовленості щодо "першої фази" торговельної угоди після конструктивних перемовин впродовж останніх двох тижнів.

Як повідомлялося, внаслідок політики адміністрації Дональда Трампа, Сполучені Штати кілька разів поспіль підвищували митні тарифи на китайську продукцію. Китай вдався до заходів у відповідь, що призвело до загострення "торговельної війни" між двома найбільшими економіками світу.

МВФ, Світовий банк та інші міжнародні фінансові інституції неодноразово звертали увагу на фактор загострення торговельних відносин між США і Китаєм як такий, що негативно впливає на зростання світової економіки.