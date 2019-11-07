Торговельна війна: США та Китай поетапно зніматимуть мита

Торговельна війна: США та Китай поетапно зніматимуть мита

Укрінформ
Представники Китаю та США у торговельних перемовинах домовилися про поетапне скасування введених мит між двома країнами.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на речника Міністерства комерції КНР Гао Фенга.

"Міністерство комерції Китаю у четвер заявило, що Пекін домовився з Вашингтоном про поетапне скасування існуючих мит між двома країнами", - йдеться у повідомленні.

За словами Фенга, країни домовилися "одночасно" скасовувати введені мита між США й Китаєм.

Він також додав, що обидві сторони дуже близькі до домовленості щодо "першої фази" торговельної угоди після конструктивних перемовин впродовж останніх двох тижнів.

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Як повідомлялося, внаслідок політики адміністрації Дональда Трампа, Сполучені Штати кілька разів поспіль підвищували митні тарифи на китайську продукцію. Китай вдався до заходів у відповідь, що призвело до загострення "торговельної війни" між двома найбільшими економіками світу.

МВФ, Світовий банк та інші міжнародні фінансові інституції неодноразово звертали увагу на фактор загострення торговельних відносин між США і Китаєм як такий, що негативно впливає на зростання світової економіки.

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