США і Китай підпишуть мирову попри скасування саміту в Чилі – Трамп

Попри критику щодо провальних переговорів між Вашингтоном і Пекіном про припинення торговельного протистояння, президент США Дональд Трамп запевнив, що документ буде підписаний ближчим часом, і для цього сторони вже шукають місце для зустрічі.

Про це американський лідер написав у четвер на офіційній Twitter-сторінці.

"Китай і США працюють над вибором нового місця для підписання торговельної угоди на першому етапі – яка включає близько 60% (змісту – ред.) загальної угоди – після скасування саміту АТЕС у Чилі за непов'язаних із цим обставин. Про нове місце буде оголошено ближчим часом. Президент Сі і президент Трамп підпишуть це!" - наголосив глава Білого дому.

Як повідомлялося, наступного місяця в Чилі мав відбутися саміт Азійсько-Тихоокеанського співробітництва (АТЕС), однак офіційний Сантьяго через масові вуличні протести був вимушений скасувати масштабний міжнародний захід.

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Трамп неодноразово заявляв, що планує саме на саміті в Чилі підписати документ із Китаєм, аби припинити торговельне протистояння двох найбільших економік світу. Водночас, останнім часом у США стало з'являтися все більше повідомлень і коментарів, які вказували на неготовність сторін дійти згоди.