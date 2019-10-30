Президент Чилі скасував саміт APEC через протести
Про це він заявив у середу, повідомляє CNBC.
“Це було дуже важким рішенням (скасування саміту APEC - ред.). Проте воно базується на принципі здорового глузду”, - сказав Піньєра.
Він додав, що відповідне рішення було прийняте у зв'язку з протестами в країні.
Президент Чилі наголосив, що для країни нині важливо відновити громадську безпеку й соціальну справедливість.
Зазначається, що на саміті очікувалося, що лідери США і Китаю Дональд Трамп та Сі Цзіньпін підпишуть проміжну торговельну угоду.
Як повідомлялося, протести в Чилі розпочалися через підвищення цін на проїзд у громадському транспорті у Сантьяго, однак пізніше чилійці також почали висловлювати невдоволення низькими зарплатами, пенсіями, соціальними виплатами, високою вартістю послуг охорони здоров'я, освіти.
Попри те, що президент Чилі змінив вісім міністрів, в тому числі міністра внутрішніх справ і громадської безпеки, масові протести продовжилися.