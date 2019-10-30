Президент Чилі скасував саміт APEC через протести

Президент Чилі Себастьян Піньєра ухвалив рішення скасувати саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC), який запланований на середину листопада, через протести в країні.

Про це він заявив у середу, повідомляє CNBC.

“Це було дуже важким рішенням (скасування саміту APEC - ред.). Проте воно базується на принципі здорового глузду”, - сказав Піньєра.

Він додав, що відповідне рішення було прийняте у зв'язку з протестами в країні.

Президент Чилі наголосив, що для країни нині важливо відновити громадську безпеку й соціальну справедливість.

Зазначається, що на саміті очікувалося, що лідери США і Китаю Дональд Трамп та Сі Цзіньпін підпишуть проміжну торговельну угоду.

Як повідомлялося, протести в Чилі розпочалися через підвищення цін на проїзд у громадському транспорті у Сантьяго, однак пізніше чилійці також почали висловлювати невдоволення низькими зарплатами, пенсіями, соціальними виплатами, високою вартістю послуг охорони здоров'я, освіти.

Попри те, що президент Чилі змінив вісім міністрів, в тому числі міністра внутрішніх справ і громадської безпеки, масові протести продовжилися.